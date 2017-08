Tedenska napoved - rekreacija od 8. do 14. 8.

IZBRANI DOGODKI

9. turnokolesarski tabor Zasavje 2017

Zasavske doline ponujajo odlično izhodišče za kolesarske potepe na okoliške vrhove, ki so sicer dobro poznani, kljub temu pa jih je le malokdo od nas dejansko že osvojil na kolesu. Na našem tokratnem kolesarskem druženju nas tako čakajo Kum, Zasavska Sveta Gora, Čemšeniška planina in še drugi skriti sladkorčki. Prvič v zgodovini taborov bomo turnokolesarski tabor izvedli v obliki večdnevnega prečenja. Kar pomeni, da bomo vsak večer prespali v drugem kraju. Prečesali bomo Zasavje po dolgem in počez ter spoznavali njegovo prekrasno naravo in prijazne ljudi še bolj intenzivno. Zaradi načina izvedbe letošnjega tabora bodo dodatne spremljajoče aktivnosti, ki smo jih v preteklosti bili deležni, tokrat delno okleščene. Kot dopolnitev programa smo za vas pripravili tudi strokovne delavnice s področja turnega kolesarstva (osnove tehnike vožnje, osnove servisiranja koles, oprema turnega kolesarja ...), ki jih bomo izvajali v skladu s časovnimi zmožnostmi. Informacije: http://ktk.pzs.si/novice.php?pid=11509

36. maraton kralja Matjaža

Na že 36. maratonu kralja Matjaža bodo na voljo štiri razdalje, tudi 21-kilometrska, sicer pa še 10-kilometrska, 3-kilometrska in 800-metrska. Proge so speljane tako, da je start in cilj vseh tekov na nogometnem stadionu v Črni na Koroškem. Informacije: www.crna.si

KOLEDAR

TOREK, 8. avgusta

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 9. avgusta

LJUBLJANA - Planina Prevala (1311 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Petzeck in Keeskopf (Avt; 3283 m, 3081 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

MEDVODE - Po Aljaževi poti od doma do doma; pohodništvo. Informacije: www.geocities.com/gorniki/gorniki.html

MISLINJA - Grossglockner (Avt, 3798 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/etipsis/vabila/Joc/Triglav.pdf

NOVO MESTO - Sprint na Bazo; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 10. avgusta

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MARIBOR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

TOLMIN - Schobergruppe (Avt); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

PETEK, 11. avgusta

LJUBLJANA - Dolomiti po feratah (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

LENDAVA - NP Sutjeska (BiH); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MISLINJA - Plešivec (1801 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

POLHOV GRADEC - Kolpa; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

VELENJE - Mušenik - Pikovo; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ZAGORJE OB SAVI - 9. turnokolesarski tabor Zasavje 2017; turno kolesarstvo. Informacije: http://ktk.pzs.si/novice.php?pid=11509

SOBOTA, 12. avgusta

LJUBLJANA - Cima Ombretta (Ita, 3011 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Stol (2236 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ferate okoli Sorapissa (Ita, 2812 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Debelakova smer v Veliki Mojstrovki (2366 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tolsta Košuta (2026 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Petzek (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Kreda (2071 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Maša za vse planince na Vogarju; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/pdzeleznicar/

LJUBLJANA - Bistriški vintgar - Pohorje; pohodništvo. Informacije: Helena Tepina, 040 294 161, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

BLED - Sass Rigais (Ita, 3025 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CELJE - Pohod po poteh 1. svetovne vojne; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CERKNICA - Komna (1520 m); planinstvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

COL - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

ČRNA NA KOROŠKEM - 36. maraton kralja Matjaža; tek. Informacije: www.crna.si

DOBROVO - Kamniško-Savinjske Alpe; planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Poldnik (Ita, 2063 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Trupejevo poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si

GORNJI GRAD - Ferate v Dolomitih (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

HOČE - Ovčji vrh (Aut, 2204 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

JESENICE - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Tolsta Košuta (2026 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Špik Hude police (Ita, 2420 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Marmolada (Ita, 3343 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

LENART - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOŠKI POTOK - Tek po sledeh medveda; tek. Informacije: http://drustvo-sovica.si

LUČE - Ute (2029 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LUČE - Raduha (2062 m); planinstvo. Komemoracija za vse ponesrečene na Raduhi. Informacije: www.grs-koroska.si

MARIBOR - Žusem (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Jakčev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MENGEŠ - Prečenje dela Karavank; planinstvo. Informacije: Nika Zavašnik, nika@knavs.net; http://pd-menges.si

MEŽICA - Maltatal (Avt); pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MUTA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Tolsta Košuta (2057 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/6/planinska-skupina-pt-novo-mesto

PODČETRTEK - Veliki vrh (2062 m); planinstvo. Informacije: http://pd-at.si/

PTUJ - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Treking na Damavand (Ira, 5671 m); planinstvo. Informacije: www.izimanija.si/treking-odprava-damavand

RADOVLJICA - Brennkogel (Avt, 3018 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RIBNICA - Zahodne Julijske alpe (Ita); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Turska gora (2251 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SEVNICA - Montaž (2753 m); planinstvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - Tabor mladih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŠALOVCI - Brevet Bratislava 400km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

ŠENČUR - Izvir Završnice in Srednji vrh (1796 m); planinstvo. Informacije: www.td-sencur.si/

TRBOVLJE - Soteska Krnice (Avt); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELIKE LAŠČE - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIPAVA - V tujino; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si

ŽALEC - Vrhovi prijateljstva; planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽELEZNIKI - 11. kolesarjenje okrog Ratitovca; kolesarstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

KOSTEL - Voda za vedno 2017: 24. eko spust po Kolpi; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

LOVRENC NA POHORJU - Pohod na Lovrenška jezera; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

HAJDINA - Memorialni turnir; mali nogomet.

CIRKULANE - Maltatal (Avt); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Maltatal (Avt); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 13. avgusta

AJDOVŠČINA - Rauchkofel (Aut, 2460 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BREŽICE - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

DOMŽALE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pdd.si/

DUTOVLJE - S kolesom na teran in pršut; kolesarstvo. Informacije: www.visitkras.info/prireditve/kulinaricne_prireditve/614/2017062115200190/program

HRASTNIK - Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KANAL - Skoki z mostu v Sočo; skoki v vodo. Informacije: www.td-kanal.si

KANAL - 4. kanalski krog; tek. Informacije: www.td-kanal.si

KOPER - Creta Grauzaria (Ita, 2065 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KOSTANJEVICA NA KRKI - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

LJUTOMER - 22. maraton po Prlekiji - Bioterme Mala Nedelja 2017; kolesarstvo. Informacije: www.kose-radenci.si

MARIBOR - Velika planina (1500 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

PRESERJE - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŠEMPETER PRI GORICI - Pedrovo - Branik; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠOŠTANJ - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TREBNJE - 10. Žefranov pohod na Primskovo; pohodništvo. Informacije: www.levstik.si

LJUBNO OB SAVINJI - Dnevi ferat; planinstvo. Informacije: http://pdljubno.si/

DUPLEK - 13. velikošmarenski maraton Vurberk 2017; kolesarstvo. Informacije: www.vurberk.si

PONEDELJEK, 14. avgusta

BOHINJ - Vzpon na Uskovnico; gorsko kolesarstvo.

LENDAVA - Lendava - Turnišče; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

