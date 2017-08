Grosuplje, 7. avgusta - Promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Višnja gora v smeri proti Novemu mestu je znova sproščen. Posledice prometne nesreče, ki so bile krive za zaprtje polovice avtoceste, so namreč odstranjene, je razvidno s spletne strani prometnoinformacijskega centra.