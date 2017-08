Več kot 100 migrantov vdrlo v špansko eksklavo v Maroku

Madrid, 7. avgusta - Več kot 100 migrantov se je silovito zgrnilo na varovan odsek meje med Marokom in špansko eksklavo Ceuta. Iz lokalne policije so sporočili, da vdora migrantov niso uspeli ustaviti. Migrante so nato odpeljali v sprejemni center v Ceuti, kjer bodo točno število migrantov še sporočili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.