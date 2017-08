Brez sprememb na vrhu lestvice ATP, Kavčič 87.

Ljubljana, 7. avgusta - Na novi teniški lestvici ATP v prvi deseterici ni prišlo do sprememb, na vrhu ostaja Britanec Andy Murray pred Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rogerjem Federerjem. Najboljši Slovenec je še naprej Blaž Kavčič, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubil tri mesta in je 87. igralec sveta.