V Italiji prijeli 15 gasilcev, ki naj bi podtikali požare

Rim, 7. avgusta - Blizu mesta Ragusa na jugu Sicilije so prijeli 15 gasilcev, osumljenih, da so podtikali požare, da bi zaslužili z gašenjem. Skupini prostovoljnih gasilcev očitajo tudi, da so lažno obveščali o požarih, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila policija.