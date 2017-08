Slovenski dijaki do več odličij na mednarodni lingvistični olimpijadi

Dublin, 7. avgusta - Štirje slovenski dijaki so na 15. mednarodni lingvistični olimpijadi, ki je med 31. julijem in 4. avgustom potekala v Dublinu na Irskem, osvojili več odličij. Med 180 tekmovalci iz 29 držav je bila za slovenske predstavnike to ena najbolj uspešnih lingvističnih olimpijad, saj so poleg posamičnih odličij osvojili tudi ekipno bronasto kolajno.