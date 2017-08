V Safilu zavračajo obtožbe glede postopkov odpuščanja

Ormož, 7. avgusta - V ormoškem Safilu zavračajo obtožbe sindikata SKEI, da so v napovedani seznam 228 presežnih delavcev uvrstili nesorazmerno veliko število delavcev invalidov. Kot so zagotovili za STA, so v celoti spoštovali predpise, kar je po njihovem potrdila tudi komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodb o zaposlitvi ter dva inšpekcijska pregleda.