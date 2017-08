Neurje z vetrom in točo povzročilo precejšnjo škodo na Idrijskem, Ilirskobistriškem in Logaškem

Idrija, 7. avgusta - Na Idrijskem je nedeljska nevihta s silovitim vetrom in točo tudi do velikosti jajca povzročila precejšnjo škodo na objektih in avtomobilih. Kot je povedal vodja gasilske intervencije Klemen Valant, je veter razkril strehe na 13 objektih, prekrili so jih sedem. Neurje je precejšnjo škodo povzročilo tudi na Ilirskobistriškem in Logaškem.