Nedeljska neurja prestavila začetek sanacijskih del na Tojnici

Vrhnika, 7. avgusta - Močna neurja, ki so se v nedeljo zvečer znesla predvsem nad območjem od Ilirske Bistrice prek Logatca do Idrije, so zamaknila tudi predviden začetek sanacijskih del na vrhniškem potoku Tojnica. Tega je močno onesnažilo gašenje požara, ki je 15. maja letos izbruhnil v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis na Vrhniki.