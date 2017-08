Delavci Nigrada glede usode podjetja zahtevajo srečanje z županom

Maribor, 7. avgusta - Zaposleni v mariborskem komunalnem podjetju Nigrad so zjutraj še drugi delovni dan zapored začeli z zborom delavcev, na katerem so jim predstavniki sveta delavcev in sindikata pojasnjevali o trenutnih razmerah, ko so še vedno brez direktorja družbe. Sindikat lahko stavko napove šele, če bodo ostali brez plač, zahtevajo pa sestanek pri županu.