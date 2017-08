Vreme: Sprva oblačno, dopoldne se no delno razjasnilo

Ljubljana, 7. avgusta - Danes bo sprva oblačno, dopoldne se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na ob morju šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 30 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.