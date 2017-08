Neurje upočasnilo promet na slovenskih cestah

Ljubljana, 6. avgusta - Zaradi močnejših nalivov promet po državi poteka počasneje, predvsem na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani, kjer se vozila premikajo v strnjeni počasni koloni. V Prometno-informacijskem centru za državne ceste voznikom svetujejo, naj vozijo previdno in naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.