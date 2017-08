Nanjing, 6. avgusta - Brazilske odbojkarice so zmagovalke grand prixa, ženske različice svetovne lige. V finalu zaključnega turnirja v kitajskem Nanjingu so po ogorčenem boju s 3:2 (24, -17, 22, -22, 8) premagale Italijo. Za Brazilke je to četrti naslov v zadnjih petih letih, skupno pa 12.