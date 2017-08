Večer: Pridite, vas zaposlimo! (7. 8.)

Maribor, 6. avgusta - Glede na zadnje okoljske katastrofe in razkritja primerov dolgotrajnega oškodovanja okolja se je treba soočiti z dejstvom, da ne glede na to, kako gnila in kužna so, ne gre le za posamična jabolka. Gre za sistemski problem. Ljudske iniciative in okoljevarstveniki na to glasno opozarjajo in predlagajo jasne rešitve, v Večeru piše Kristina Božič.