Med drugoligaši najbolje začela Mura in Ilirija 1911

Ljubljana, 6. avgusta - Nogometaši v drugoligaški nogometni konkurenci so ta teden začeli novo sezono. Prve tekme v letos razširjeni zasedbi 16 klubov so bile na sporedu že v petek in soboto, danes pa je prvi krog dokončalo še šest klubov; Ilirija 1911 je premagala Krko s 4:1, Zarica Kranj je izgubila proti Dravi z 1:2, ekipa Brežice-Terme Čatež pa je ugnala Brda z 1:0.