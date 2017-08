Po vročinskem valu Avstrijo zajelo neurje s padavinami

Salzburg/Gradec, 6. avgusta - V Avstriji se po vročinskem valu sedaj soočajo z ohladitvami, ki so s seboj prinesle obilne padavine in točo, ponekod pa tudi zemeljske plazove. Gasilci so bili nenehno na terenu. Poročajo o veliki gmotni škodi. Prizadeti so bili med drugim kraji v deželah Salzburg, Tirolska in Štajerska. Na Zgornjem Avstrijskem je zaradi udara strele umrl moški.