Slovenski košarkarji tudi po tretji tekmi stoodstotni

Maribor, 6. avgusta - Slovenski košarkarji nadaljujejo niz zmag na prijateljskih tekmah v okviru priprav na evropsko prvenstvo. Na pokalu Adecco v Mariboru so zanesljivo osvojili prvo mesto; v petek so z dvajsetimi točkami razlike premagali Madžarsko, danes pa so bili z 88:80 (23:24, 48:41, 65:66) boljši od Češke.