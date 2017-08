Na komenskem Krasu se gasilci borijo z večjim požarom

Komen, 6. avgusta - Na območju med Komnom in Branikom je dopoldne zagorelo. Gorijo gozd, grmičevje in trava na površini okoli 118 hektarjev. Požar gasilci trenutno nadzorujejo, vasi pa niso več ogrožene, je STA povedal vodja intervencije Marko Adamič. Požar gasi 240 gasilcev s 60 vozili iz dveh regij, dva helikopterja in letalo Slovenske vojske.