Več kot 1500 ljudi na 29. romanju treh Slovenij

Trbiž, 6. avgusta - Na Svetih Višarjah je bilo danes 29. romanje treh Slovenij, ki se ga je v sončnem vremenu udeležilo več kot 1500 ljudi. Romanje, ki ga prirejata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, sta s pridigo in predavanjem letos obogatila ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter pravnik in politolog Andrej Fink.