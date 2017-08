Na komenskem Krasu se gasilci borijo z večjim požarom

Komen, 6. avgusta - Na območju med Komnom in Branikom je dopoldne zagorelo. Gori okoli 50 hektarjev gozda, grmičevja in trave, v nevarnosti sta še dve vasi, eno pa so rešili, je STA povedal vodja intervencije Marko Adamič. Po njegovih besedah so aktivirali gasilce s širšega območja, tako da bo požar kmalu gasilo okoli 200 gasilcev, na pomoč prihaja še helikopter.