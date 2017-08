Na Eifflovem stolpu prijeli moškega z nožem

Pariz, 6. avgusta - Na pariškem Eifflovem stolpu so v soboto zvečer varnostne sile prijele moškega z nožem, ki je kake pol ure pred zaprtjem skušal na silo priti v stolp. Kot je danes sporočila uprava Eifflovega stolpa, so moškega, ki je bil sam, hitro obvladali in prijeli, ranjen ni bil nihče.