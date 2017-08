Na cestah gost promet, zastoji na meji s Hrvaško in proti predoru Karavanke

Ljubljana, 6. avgusta - Turistični tokovi so tudi danes razlog za gostejši promet po slovenskih cestah. Trenutno je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg dva kilometra, čakalne dobe za prestop meje so tudi na vseh večjih mejnih prehodih s Hrvaško. Trenutno je gneča tudi na cestah Seča-Sečovlje, Šmarje-Dragonja in Podlehnik-Gruškovje.