Zverev v finalu Washingtona z Andersonom

Washington, 6. avgusta - Nemec Alexander Zverev in Južnoafričan Kevin Anderson bosta zaigrala v finalu teniškega turnirja ATP v Washingtonu z nagradnim skladom več kot dva milijona dolarjev. Peti nosilec Zverev je v polfinalu s 6:3 in 6:4 izločil drugega nosilca Japonca Keija Nishikorija, Anderson pa je bil enako s 6:3 in 6:4 boljši od osmega nosilca Američana Jacka Socka.