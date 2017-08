Bolt o tem, da ga je start ubil, drugi, da mu je Gatlin ukradel spektakel

London, 6. avgusta - Najboljši atlet vseh časov Usain Bolt je po bronu na 100 m na svoji zadnji posamični tekmi v karieri, ki jo je opravil na svetovnem prvenstvu v Londonu, dejal: "Start me je ubil." Prehitela sta ga dopinški grešnik Justin Gatlin iz ZDA, ki je bil zato tarča ostrih napadov in žvižgov, in njegov rojak Christian Coleman.