Mura začela z visoko zmago

Ljubljana, 5. avgusta - Ta konec tedna so novo sezono začeli slovenski drugoligaški nogometni klubi. V razširjeni konkurenci 16 klubov sta sezono 2017/18 začela Nafta 1903 in Roltek Dob v petek, zmagali so domači z 1:0, na današnjih štirih tekmah pa je najvišjo zmago dosegla Mura, ki je s 4:1 v gosteh premagala moštvo Fužinarja.