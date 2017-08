Vosovi tretji evropski naslov, Batageljeva 32.

Herning, 5. avgusta - Nizozemska kolesarka Marianne Vos je tretjič v karieri osvojila naslov evropske prvakinje. Po zmagah leta 2006 in 2007 je bila 30-letna Nizozemka najhitrejša tudi na prvenstvu v Herningu in olimpijskemu naslovu in trem naslovom svetovne prvakinje dodala še eno vredno lovoriko.