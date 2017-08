Na številnih cestah in mejnih prehodih cel dan gneča in zastoji

Ljubljana, 5. avgusta - Gneča in zastoji so danes zaznamovali številne ceste in mejne prehode. Trenutno je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko osemkilometrski zastoj, pred postajo Ravbarkomanda pa štirikilometrska kolona. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke devetkilometrska kača vozil, krajši zastoj je tudi pred prehodom Šentilj.