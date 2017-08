Moskva nove sankcije EU označila za nezakonite

Moskva, 5. avgusta - Sankcije, ki jih je EU v petek uvedla proti trem ruskim državljanom in trem ruskim podjetjem, so nezakonite, so danes poudarili v Moskvi. Sankcije, ki po oceni Rusije kršijo mednarodno pravo, so politično motivirane, po navedbah ruske tiskovne agencije Tass ocenjujejo na ruskem energetskem ministrstvu.