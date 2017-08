Afganistanski vojskovodja se je zavzel za močno vlado in volitve

Kabul, 5. avgusta - Afganistanski vojskovodja Gulbudin Hekmatjar, ki se je aprila po 20 letih iz izgnanstva vrnil v domovino, se je danes zavzel za močno vlado in volitve, ki so po njegovem mnenju edina možna pot do oblasti. Zavrnil je možnost povečanja števila ameriških vojakov v Afganistanu.