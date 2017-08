Na cestah in mejnih prehodih zastoji

Ljubljana, 5. avgusta - Na slovenskih cestah in mejnih prehodih s Hrvaško se že cel dan vijejo zastoji. Devet kilometrov dolga kolona je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani pa štirikilometrska.