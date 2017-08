Kohlschreiberju drugič turnir v Kitzbühlu

Kitzbühel, 5. avgusta - Nemec Philipp Kohlschreiber je zmagovalec teniškega turnirja v Kitzbühlu. Sedeminštirideseti igralec sveta je v finalu po uri in 22 minutah igre premagal Portugalca Joaa Souso s 6:3 in 6:4. Za 33-letnega Nemca je to že druga zmaga na tem turnirju, zmagal je že pred dvema letoma, leta 2012 pa je bil finalist.