Trump in Macron po telefonu o Bližnjem vzhodu in Venezueli

Pariz, 5. avgusta - Ameriški in francoski predsednik Donald Trump in Emmanuel Macron sta v petek po telefonu govorila o krepitvi sodelovanja v sirski in iraški krizi. Pogovarjala sta se tudi o dogajanju v Venezueli, kjer je v petek začela delovati sporna ustavodajna skupščina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.