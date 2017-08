Kovač: Na Poljskem nismo želeli pokazati vsega

Ljubljana, 5. avgusta - Slovenski odbojkarji so se danes vrnili s Poljske, kjer so v olimpijskem pripravljalnem centru Spala z izbrano vrsto odigrali tri pripravljalne tekme, dve so izgubili, eno pa zmagali. A daljšega počitka ne bodo imeli, saj jih že v torek in sredo v Cavaleseju čakata nova pripravljalna obračuna, tokrat z olimpijskimi podprvaki, Italijani.