V favelah brazilskega Ria obsežna akcija oboroženih sil

Rio de Janeiro, 5. avgusta - Do zob oboroženi brazilski policisti in vojaki so se še pred zoro podali globoko v favele brazilskega Ria de Janeira. Njihov cilj je ustaviti tolpe, ki so odgovorne za velik porast kriminala, še posebej predrznih ropov komercialnih tovornjakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.