Po poplavi v rudniku v Sibiriji še vedno pogrešajo več rudarjev

Moskva, 5. avgusta - Iz rudnika na vzhodu Sibirije, ki ga je v petek poplavilo, so danes rešili še enega pogrešanega rudarja, ki je bil podhlajen. Njegovo življenje ni v nevarnosti, so sporočili iz podjetja Alrosa, ki upravlja z rudnikom. Pogrešajo še osem od 142 rudarjev, ki so bili v času nesreče v rudniku z diamanti.