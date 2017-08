Raziskava: V Evropi do 50-krat več smrti zaradi izrednih vremenskih razmer

Pariz, 5. avgusta - Število smrti, ki so posledica izrednih vremenskih razmer, bi se v Evropi v primeru, da ne bomo omejili globalnega segrevanja, do konca stoletja lahko povečalo za 50-krat. Namesto okoli 3000 takšnih smrti bi jih letno lahko zabeležili do 152.000, navaja raziskava štirih strokovnjakov, ki so delali pod okriljem Evropske komisije.