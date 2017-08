Janežič brez polfinala na SP v Londonu

London, 5. avgusta - Slovenski rekorder Luka Janežič se ni uvrstil v polfinale 16. svetovnega prvenstva v atletiki v Londonu. V prvem krogu kvalifikacij teka na 400 m je bil v drugi od šestih kvalifikacijskih skupin šesti in je s 46,06 sekunde dosegel skupno 36. čas; v polfinale so vodila prva tri mesta iz skupin in še šest najhitrejših časov, kot zadnji s 45,70.