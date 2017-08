Na cestah in mejnih prehodih že zastoji

Ljubljana, 5. avgusta - Na slovenskih cestah zaradi gneče ponekod že nastajajo zastoji. Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane in Gruškovje so daljše čakalne dobe, je razvidno s spletne strani prometnoinformacijskega centra. Nekaj časa je bil popolnoma zaprt predor Karavanke, zaradi česar so nastali večkilometrski zastoji na obeh straneh.