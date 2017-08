V finalu Los Cabosa Kokkinakis in Querrey

Ciudad de Mexico, 5. avgusta - V finalu teniškega turnirja ATP v Los Cabosu z nagradnim skladom 800.000 ameriških dolarjev se bosta pomerila Avstralec Thanasi Kokkinakis in Američan Sam Querrey. Avstralec je v polfinalu premagal prvega nosilca, Čeha Tomaša Berdycha s 3:6, 7:6 (5) in 6:4, drugopostavljeni Američan je bil boljši od Bosanca Damirja Džumhurja s 3:6, 6:4 in 6:4.