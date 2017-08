Na Hrvaškem slovesnosti ob obletnici Nevihte, v Srbiji se spominjajo žrtev

Knin/Beograd, 5. avgusta - V Kninu na Hrvaškem so se začele slovesnosti ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 22. obletnici vojaške operacije Nevihta. V Kninu, nekdanjem središču srbskega upora na Hrvaškem, so dan začeli z budnico, tam pa se mudi celoten hrvaški državni vrh. V Srbiji se medtem spominjajo trpljenja in pregona Srbov.