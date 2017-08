Večji črni madež na Savi pred HE Arto-Blanca gasilci odstranili

Sevnica, 5. avgusta - Na Savi pred hidroelektrarno (HE) Arto-Blanca so v petek opazili večji črni mastni madež, ki ga je veter popoldne spihal proti Sevnici, kjer se je razkrojil na vodni površini približno 750 kvadratnih metrov. Sevniški gasilci so ga tam posipali s topilom in odstranili z vpojnimi črevesi. Hkrati so vzeli vzorce in jih predali policiji.