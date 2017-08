Newyorška porota Shkrelija obsodila zaradi prevare in zarote

New York, 5. avgusta - Zvezna porota v Brooklynu je 34-letnega poslovneža Martina Shkrelija, ki je javnosti znan zaradi dviga cen zdravila proti aidsu, po petih dneh razprave spoznala za krivega v treh točkah obtožnice in ga oprostila v petih. Obsodili so ga zaradi prevare z vrednostnimi papirji in zarote, grozi pa mu do 20 let zapora.