Trump na prvi uradni dopust

Washington, 5. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek odpravil na svoj prvi uradni dopust, odkar je januarja prevzel oblast. Vendar pa mu je Washington Post naštel že 40 dni "dopusta", to je dni, ki jih ni preživel v Beli hiši, ampak na svojih posestvih na Floridi ali New Jerseyju. Trump je do letos trdil, da dopusti niso potrebni.