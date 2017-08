Za newyorške borzne indekse mešan teden

New York, 5. avgusta - Indeks Dow Jones je minuli teden podiral rekorde in tako tudi sklenil trgovalni teden. Medtem je širši indeks S&P 500 dosegel minimalno rast, Nasdaq pa je nekoliko nazadoval, čeprav je teden minil v znamenju dobrih gospodarskih poročil vlade in razmeroma dobrih četrtletnih poslovnih poročil podjetij.