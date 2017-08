Slovenci na cestnih dirkah v Herningu niso krojili vrha

Herning, 4. avgusta - Prvi so s cestnimi dirkami na evropskem kolesarskem prvenstvu v danskem Herningu opravili mladinke, mlajše članice in mladinci. Domače kolesarke so osvojile dve medalji, obe srebrnega leska, enako je uspelo Norvežanom. Slovenski predstavniki niso krojili vrha, najboljšo uvrstitev je na koncu zabeležil mladinec Aljaž Omerzel na 27. mestu.