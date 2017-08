Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 4. avgusta - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je v Evropo razširil optimizem iz ZDA, kjer so julija zabeležili najnižjo stopnjo brezposelnosti v 16 letih. Zvišale so se tudi cene nafte, evro pa se je pocenil.