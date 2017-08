Indeks SBI TOP teden končal s padcem

Ljubljana, 4. avgusta - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden gibali neenotno, indeks SBI TOP pa je v primerjavi s prejšnjim petkom izgubil 0,23 odstotka vrednosti. Med blue chipi so največjo rast zabeležile delnice Petrola, najbolj pa so se pocenile delnice KD Group, ki so izgubile več kot 16 odstotkov vrednosti.