Upravičencev do veteranskega dodatka mesečno od približno 8200 do 8500

Ljubljana, 4. avgusta - Upravičencev do veteranskega dodatka je zadnja leta od približno 8200 do 8500 mesečno. V ta namen je mesečno izplačanih od približno 970.000 do enega milijona evrov proračunskih sredstev, je vlada zapisala v odgovoru na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča iz SDS, ki se je nanašalo na veteranski dodatek.