Duhovnik: Drugi tir se da zgraditi ceneje, hitreje in okolju bolj prijazno

pogovarjala se je Zoja Črnilec

Ljubljana, 19. avgusta - Odkar je vlada projekt drugi tir označila za prioriteto in pospešila aktivnosti, povezane z investicijo, so se v javnosti pojavile številne kritike vladnih načrtov in tudi več različic umestitve drugega tira v prostor. Avtor ene je Jože Duhovnik, ki vztraja, da je projekt njegove skupine predvsem cenejši, hitrejši in okolju bistveno bolj prijazen.