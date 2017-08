Gorenjska avtocesta proti Ljubljani ponovno odprta

Ljubljana, 4. avgusta - Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti med priključkoma Lipce in Lesce proti Ljubljani so odstranili, je navedeno na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj, je šlo za nesrečo tovornega vozila in razsutje tovora po avtocesti.